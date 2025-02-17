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Denizli'de 3. Muharrem Çamlı Satranç Turnuvası Düzenlendi

Denizli'de 3. Muharrem Çamlı Satranç Turnuvası Düzenlendi
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Denizli'de geleneksel olarak düzenlenen Muharrem Çamlı Satranç Turnuvası'nın 3'üncüsü 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Turnuvada 110 sporcu mücadele etti ve dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Denizli'de geleneksel olarak yapılan Muharrem Çamlı Satranç Turnuvasının 3'üncüsü düzenlendi. 2 gün süren turnuvanın sonunda derece giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Muharrem Çamlı Turnuvası, 15-16 Şubat tarihlerinde Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı'nda yapıldı. Turnuvada 110 sporcu mücadele etti. Yaşamı boyunca satranç sporuna gönül vermiş iş insanı merhum Muharrem Çamlı Anısına düzenlenen turnuvanın ödül töreninde Çamlı ailesi üyeleri, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim ederken duygu dolu anlar yaşadı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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