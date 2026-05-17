Denizli'de rekabet dolu 19 Mayıs Hemsball Turnuvası tamamlandı

Denizli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Hemsball Turnuvası düzenlendi. Merkezefendi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen "19 Mayıs Hemsball Turnuvası", yapılan final müsabakalarının ardından sona erdi. Yerel düzeyde sporu tabana yaymak ve bayram coşkusunu kortlara taşımak amacıyla düzenlenen turnuvada 60 sporcu madalya mücadelesi verdi. Farklı yaş gruplarından sporcuların katıldığı müsabakalarda, yarı final etaplarından itibaren rekabet seviyesi üst düzeye çıktı. Turnuvanın teknik kalitesini artıran en önemli unsur ise geçmiş dönemdeki resmi organizasyonlarda başarı elde etmiş isimlerin kortta yer alması oldu. Geçtiğimiz yıl Aydın ve İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuların da turnuvada yer alması, genç sporcular için hem tecrübe hem de yüksek dozda rekabet ortamı sundu.

7 Farklı Kategoride Ödüller Sahiplerini Buldu

Gün boyu süren zorlu ve yüksek enerjili karşılaşmaların ardından, 7 ayrı kategoride ilk sıraları alan ve kürsüye çıkmaya hak kazandı. Küçük kadınlarda Asel Su Erdoğan birinci, Azra Balhan ikinci, Elif Kuzucu üçüncü, Arife Damla Zoylan ise dördüncü oldu. Küçük erkeklerdae ise Burak Bilgili birinci, Kerem Pişken ikinci, Abdullah Kayan üçüncü, Metehan Çoban dördüncü oldu. Yıldız kadınlarda Cennet Ergür biirnci, Ayşenur Güneş ikinci, Melis Pişken üçüncü, Berra Kırboğa dördüncü olurken, yıldız erkeklerde Omar Muhsini birinci, Mervan Kaya ikinci, Olcay Özkan üçüncü, M. Emin Görünmez dördüncü olarak turnuvayı tamamladı. Genç kızlar B kategorisinde Cemre Opçin birinci, Gizem Su Arıkan ikinci olurken, genç erkekler B kategorisinde ise Hamza Somkaya birinci, Yunus Kayan ikinci, Mustafa Barış Yünek üçüncü oldu. Genç erkekler A'da ise Yunus Emre Deniz birinci oldu.

Müsabakaların tamamlanmasıyla birlikte dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Organizasyon yetkilileri, turnuvada centilmence mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederken; organizasyonun sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayan hakemlere, antrenörlere ve salon personeline teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
