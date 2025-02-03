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Denizli Bisikletçileri Türkiye Kupası'nda Tarih Yazdı

Denizli Bisikletçileri Türkiye Kupası'nda Tarih Yazdı
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Alanya'da düzenlenen Bisiklet Türkiye Kupası 1. Etap Yarışları'nda Denizli'yi temsil eden sporcular, 4 altın ve 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Buse Ertekin, bireysel zamana karşıda ve uzun mesafe yol yarışlarında şampiyonluk elde etti.

Bisiklet Türkiye Kupası 1. Etap Yarışlarında Alanya'da Denizli'yi temsil eden sporcular, elde ettikleri 4 altın ve 3 bronz madalyayla önemli bir başarıya imza attı.

Bisiklet sporunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası 1. Etap Yol Şampiyonası geçtiğimiz hafta Alanya'da yapıldı. 2024 sezonunda Türkiye ve Balkan Şampiyonu olan Denizlili Buse Ertekin, sezona iyi bir başlangıç yaptı. İlk gün yapılan 12 km. mesafeli Bireysel Zamana Karşı yarışında, en yakın rakibine 01: 48 dk fark atan Ertekin, yine şampiyon olmayı başardı. Master 40'da start alan Mehmet Can Balcı ise zamana karşı etabını üçüncü sırada tamamladı.

İkinci gün uzun mesafe yol yarışları yapıldı. Genç ve Büyük Kadın kategorilerinin aynı anda start aldığı 74 km. mesafeli yol yarışları büyük bir heyecana sahne oldu. Buse Ertekin gücünü ve kalitesini konuşturarak Büyük Kadın kategorisi sporcularını da geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Master 45 kategorisinde Turgay Germen tekerlek farkıyla çizgiyi üçüncü geçen isim oldu.

Şampiyonanın son gününde Kriteryum sürat yarışları yapıldı. Denizlili bisikletçilerin damga vurduğu yarışlarda sabah seansında Buse Ertekin, öğleden sonraki seansta ise Hakan Yıldırım, 17 km'lik sürat yarışında zirvede yer aldı. Turgay Germen ise podyumun üçüncü basamağında yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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