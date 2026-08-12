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Denizli Basket'in hazırlık ve BCL programı belli oldu

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BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket’in hazırlık maçları programı belli oldu.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket'in hazırlık maçları programı belli oldu. Yeni sezonda tarihinde ilk kez katılacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) ön eleme turuna da hazırlanan Denizli ekibi ilk olarak 26 Ağustos Çarşamba günü evinde TBL ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Antalya'da 3-8 Eylül tarihleri arasında Gloria Cup'a katılacak Denizli Basket bu turnuvada 3 Eylül'de Aliağa Petkimspor, 4 Eylül'de Çayırova Belediyespor, 8 Eylül'de Galatasaray'la karşılaşacak.

AVRUPA ELEMESİ BULGARİSTAN'DA

Hazırlık maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme sınavına çıkacak Denizli Basket ilk maçında 15 Eylül'de Almanya ekibi Rasta Vechta ile karşılaşacak. Eleme turu 14-20 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynanacak. Denizli ekibi, Vechta'yı geçmesi durumunda çeyrek finalde Benfica-Lions Cenevre eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Eleme turunu zirvede tamamlayan takım Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselecek, elenen ekipler ise yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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