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Denizli Basket'te İç Transfer: Egemen Güven ve Mustafa Sami Yılmaz Takımda

Denizli Basket'te İç Transfer: Egemen Güven ve Mustafa Sami Yılmaz Takımda
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BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi ilk hamle olarak antrenör Zafer Aktaş'la sözleşme yenileyen Yukatel Denizli Basket, iç transferde Egemen Güven ve Mustafa Sami Yılmaz'ı da takımda tuttu.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi ilk hamle olarak antrenör Zafer Aktaş'la sözleşme yenileyen Yukatel Denizli Basket, iç transferde Egemen Güven ve Mustafa Sami Yılmaz'ı da takımda tuttu. Denizli temsilcisi, geçen sezon yeşil-siyahlı formayı giyen Egemen Güven ve Mustafa Sami Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı.

Genel Menajer Evren Yenice kadro istikrarının önemine dikkat çekerek, "Egemen Güven ve Mustafa Sami Yılmaz, geçtiğimiz sezon takımımıza önemli katkılar sundular. Hem karakterleri hem de sahaya yansıttıkları mücadeleyle bizim için değerli iki isim. Yeni sezonda da birlikte yolumuza devam edecek olmamızdan mutluyuz. Takımımızın iskeletini koruyarak üzerine doğru takviyeler yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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