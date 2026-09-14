Denizli Basket tarihi maçta

BASKETBOL Süper Ligi temsilcisi Yukatel Denizli Basket yarın tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıkacak. Denizli ekibi Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde Almanya temsilcisi Rasta Vechta ile karşılaşacak. Bulgaristan'da oynanacak eleme turu maçı Arena SamElyon'da saat 21.00'de başlayacak. Yeşil-siyahlılarda yeni transferler Tyron Brewer ve Erten Gazi sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Denizli Basket 14-20 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek elemelerde bu turu geçerse çeyrek finalde SL Benfica-Lions de Geneve eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara adını yazdırabilmek için 4 rakibini elemesi gereken Denizli ekibi elenirse ise Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta gruplarda devam edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak organizasyonu zirvede tamamlamayı hedefleyen Denizli Basket'te antrenör Zafer Aktaş, "Avrupa'daki ilk maçımıza eksiklerimiz olmasına rağmen en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Erten ve Tyron bizim için önemli oyuncular. Onların aramızda olamaması elbette planlarımızı etkiliyor ancak sezonun bu bölümünde sakatlıklar sporun bir parçası. Sahaya çıkacak oyuncularımıza güveniyoruz. Eksiklerimizi bahane etmeden, takım olarak mücadele ederek Avrupa'daki ilk maçımızdan istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı