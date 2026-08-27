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Denizli Basket ile Göztepe Hazırlık Maçında 79-79 Berabere Kaldı

Denizli Basket ile Göztepe Hazırlık Maçında 79-79 Berabere Kaldı
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Yeni sezon öncesi Avrupa'da mücadele edecek Denizli Basket ile Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Göztepe, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki ilk hazırlık maçında 79-79 berabere kaldı. Normal süresi eşitlikle biten karşılaşmada, iki takımın teknik heyetlerinin ortak kararıyla uzatma periyodu oynanmadı.

YENİ sezonda Avrupa'da mücadele etmeye hazırlanan Basketbol Süper Ligi ekibi Denizli Basket ile Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Göztepe oynadıkları ilk hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki özel karşılaşmanın normal süresi 79-79 eşitlikle biterken, iki takımın teknik heyetlerinin ortak kararı doğrultusunda karşılaşmada uzatma periyodu oynanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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