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Denizli Basket, John Meeks'i Kadrosuna Kattı

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BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizli Basket, geçen sezon Galatasaray forması giyen John Meeks ile anlaştı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizli Basket, geçen sezon Galatasaray forması giyen John Meeks ile anlaştı. 27 yaşında, 1.98 boyundaki ABD'li kısa forvet Finlandiya, Hollanda, Porto Riko, İsrail liglerinden sonra geçen yıl Galatasaray'a geldi. Meeks, sarı-kırmızılı formayla ligde 6.7 sayı, 2.7 ribaund, 0.6 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 9.3 sayı, 3.6 ribaund, 0.6 asist ortalamaları tutturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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