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Merkezefendi'de transfer başlayacak

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Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yeni sezonda ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek. Ön eleme turundaki rakibini 8 Temmuz'da İsviçre'deki kura çekiminde öğrenecek. Kulüp yetkilileri transferde sorun olmadığını ve kısa sürede güzel gelişmelerin paylaşılacağını açıkladı.

BASKETBOLDA yeni sezonda ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etmeye hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ön eleme turundaki rakibini 8 Temmuz'da İsviçre'de düzenlenecek kura çekiminde öğrenecek. Kura çekimine kulüp adına Genel Menajer Evren Yenice ile Takım Menajeri Ömer Halat'ın katılacağı öğrenildi. Şimdiye kadar transferde bir hamle yapmayan Denizli ekibinde Asbaşkan Veli Tefenlili, herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.

Tefenlili, "Hiçbir sorunumuz yok. Kamuoyuna çok kısa sürede güzel gelişmeleri aktaracağız. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sadece bir ilçenin ya da belirli bir kesimin değil, tüm Denizli'nin takımıdır. Avrupa kupalarında ilimizi ve ülkemizi temsil edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte iş dünyamızın, kurumlarımızın ve tüm Denizlililerin takımımıza sahip çıkmasını bekliyoruz. Birlik ve beraberlikle çok daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Hiçbir sorunumuz yok. Çok kısa sürede kamuoyuna güzel gelişmeleri aktaracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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