Denizcan Uçar, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi Gururlandırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde kasap ve kebap ustası olarak çalışan 23 yaşındaki Denizcan Uçar, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 70 kilogram büyükler sağ kolda dünya üçüncüsü oldu.

Olimpiyat Güreş Şampiyonu İsmet Atlı'nın memleketi olan Kozan'da gençler atalarının izinde dünyaya memleketlerini duyurmaya devam ediyor. İlçede kasap ve kebap dükkanında çalışan 23 yaşındaki Denizcan Uçar, uluslararası arenada aldığı dereceyle ilçesinde coşkuyla karşılandı. Dünya şampiyonasından döner dönmez iş başı yapan Denizcan Uçar, kasapta etleri doğradı ardından da ocak başına geçerek antrenörü ve arkadaşlarıyla birlikte Adana kebabı hazırladı.

"İşimizin başında çalışırken antrenmanları da aksatmadım"

Genç sporcu, başarı hikayesini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Başarının sırrının disiplin olduğunun altını çizen Uçar, "Bilek güreşine 2018 yılında spor yaparken Zahit Emre Sönmez hocamızla tanışarak başladım. Belirli antrenmanlardan geçtim ve antrenörümün desteğiyle 2019'da şampiyonalara katıldım, Türkiye şampiyonu oldum. Aynı yıl milli takıma girdim. Gençlerde bir çok kez Avrupa ve dünya şampiyonluğu dereceleri yaptım. Hayvancılık, kasaplık ve kebap ailemizin işi, ben de bunu sürdürdüm. Avrupa, dünya ve Türkiye şampiyonlukları aldım. Çok ağır antrenmanlardan geçtik, yeri geldi sakatlandık ama başardım. Disiplin çok önemli. İşimizin başında çalışırken antrenmanları da aksatmadan dereceler aldık. Şükür, bu yıl büyüklerde Dünya 3.'sü oldum. Hedefim seneye dünya şampiyonu olmak" dedi.

Zahit Emre Sönmez: "Bu şartlarda çalışıp bizleri gururlandırıyor"

Kozan İzcilik Spor Kulübü adına yarışan ve daha önce gençlerde Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan Uçar, bu yıl ilk kez yer aldığı büyükler kategorisinde kürsüye çıkarak Dünya üçüncüsü olması ailesi, kulübü ve çevresindeki herkesi sevindirdi.

Antrenör Zahit Emre Sönmez ise, "Denizcan şampiyonluğu ile hepimizi mutlu etti. Daha önce gençlerde dünya şampiyonluğu vardı, şimdi de büyük erkeklerde ilk kez yarıştı ve dünya üçüncülüğünü elde etti. Bu şartlarda çalışıp bizleri gururlandırıyor, biz de destek olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Bulgaristan dönüşü ilçede mahallesinde düzenlenen şampiyonluk kutlamasına katılan Denizcan Uçar, seneye dünya şampiyonu olmak için destekçilerine söz verdi. - ADANA