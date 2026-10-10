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Deniz Uyanık, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla iki altın madalya kazandığını söyledi

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Deniz Uyanık, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla iki altın madalya kazandığını söyledi
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VakıfBanklı voleybolcu Deniz Uyanık, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilk kez bütün yazı geçirdiği sezonda iki altın madalya kazandığını söyledi. Deniz, kariyerinde ilk kez oynayacağı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda takımın kendisine destek olacağını umduğunu belirtti.

VakıfBanklı voleybolcu Deniz Uyanık, yazı A Milli Kadın Voleybol Takımı ile geçirmenin ve iki altın madalya kazanmanın kendi gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla bütün yazı birlikte geçirdiğine dikkati çekerek "Sahada da yer alma şansı bulabildiğim bir sezondu. İlk seferimde madalya alabilmek benim için çok büyük bir mutluluktu. Eda ablayla ilk defa aynı sahada oynadık. O da çok güzel bir duyguydu. Herkese teşekkür ediyorum. Benim için güzel bir sezondu ve iki madalyayla kapatmak da çok güzel oldu." şeklinde görüş belirtti.

Milli orta oyuncu, ay-yıldızlı takımla birlikte önemli deneyimler kazandığını belirterek "Sizleri bu sezon inşallah çok iyi bir Deniz bekliyor. Milli takımda sahada yer alabilmek biraz daha kendime güvenimin artmasını sağladı. Bazı konularda daha çok sorumluluk alabileceğimi fark etmemi sağladı. Bu sezonu da kupayla açtık, inşallah böyle devam eder. Şu an için bence her şey çok güzel gidiyor. Daha sezon başı olduğu için herkes tam kondisyonlu değil. Ufak sakatlıklarımız var. İlerleyen günlerde daha sağlam bir şekilde sahada olabileceğime inanıyorum." dedi.

"Dünya Kulüpler Şampiyonası benim için de bir ilk olacak"

Deniz Uyanık, kariyerinde ilk kez mücadele edeceği FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda takımın kendisine destek olacağını umduğunu söyledi.

Hedeflerinin sezon içindeki tüm kupaları kazanmak olduğunu kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, "Dünya Kulüpler Şampiyonası benim için bir ilk olacak. Kızlar daha önce oynadığı için bana destek olur diye düşünüyorum. Hedefimiz tabii ki bundan sonraki dört kupayı da kazanmak, bir tanesini kazandık. Çok güzel bir açılış yaptık, umarım böyle de devam eder." ifadelerini kullandı.

Deniz, takıma yeni katılan oyuncuların çok güçlü olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Naz ablayla ilk defa oynama şansı buluyorum. O beni sevdi mi bilmiyorum ama ben onu çok sevdim. Monika yaş olarak küçük ama gerçekten muazzam bir insan ve muazzam bir yetenek. Emily de aynı şekilde. Çok keyifli geçiyor şu an. Ben de buraya yeni geldiğimde burası bir aile gibi olduğu için çok çabuk kaynaştık. Her şey yolunu buluyor."

Kaynak: AA
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