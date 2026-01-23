Deniz Türüç: 'Şu anki durum bize yakışmıyor'

Haberler

Konyasporlu futbolcu Deniz Türüç, takımın mevcut durumunun onları yansıtmadığını belirtirken, hedeflerinin ilk 10'a girmek olduğunu söyledi. Konyaspor, Gaziantep ile yapacağı maç için antrenmanlara devam ediyor.

Konyasporlu futbolcu Deniz Türüç, şu anki durumun kendilerine yakışmadığını ama en kısa sürede bunun üstesinden geleceklerini söyledi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlı ekip, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyasporlu futbolcu Deniz Türüç, önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, "Kazanmak istiyoruz, bir çıkışa ihtiyacımız var. Ben başka takımlarda oynarken, Konyaspor'un ne kadar büyük bir camia, ne kadar güzel bir şehir olduğunu hissettim. Dolayısıyla şu anki durum bize yakışmıyor ama en kısa sürede bunun üstesinden geleceğimizi biliyorum. Hem hoca, hem ekip ve yönetim, hem de oyuncu grubu olarak Türkiye liginin en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Konyaspor hem tesis olarak, hem saha olarak imkanlar çok iyi. Potansiyel olarak şehir de ligdeki şu anki konumu hak etmiyor. Kulübün, oyuncu grubun, hocaların ve yönetimin hedefleri büyük. Şimdiki hedefimiz ilk 10'a girmek, ondan sonra da yeni hedefler konulacaktır" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
