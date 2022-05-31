Deniz Şengür dünya 2.'si oldu - Haberler

Deniz Şengür dünya 2.'si oldu
İhlas Haber Ajansı - Spor
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7. Uluslararası Açık Türkiye Kick Boks Kupası'nda Elazığ'ı temsil eden Ömer Alan Spor Kulübü sporcusu Deniz Şengür, 65 kiloda dünya 2.'si oldu.
7. Uluslararası Açık Türkiye Kick Boks Kupası'nda Elazığ'ı temsil eden Ömer Alan Spor Kulübü sporcusu Deniz Şengür, 65 kiloda dünya 2.'si oldu.
İstanbul'un ev sahipliğinde 60 ülkeden 3 bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 7. Uluslararası Açık Türkiye Kick Boks Kupası tamamlandı. Organizasyonda Elazığ adına ringe çıkan sporcular arasında yer alan Ömer Alan Spor Kulübü 65 kilo sporcusu Deniz Şengür gençler low kick kategorisinde dünya 2.'si oldu. - ELAZIĞ
İhlas Haber Ajansı / Spor