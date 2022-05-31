Deniz Şengür dünya 2.'si oldu - Haberler

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Deniz Şengür dünya 2.'si oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Deniz Şengür dünya 2.'si oldu

7. Uluslararası Açık Türkiye Kick Boks Kupası'nda Elazığ'ı temsil eden Ömer Alan Spor Kulübü sporcusu Deniz Şengür, 65 kiloda dünya 2.'si oldu.

7. Uluslararası Açık Türkiye Kick Boks Kupası'nda Elazığ'ı temsil eden Ömer Alan Spor Kulübü sporcusu Deniz Şengür, 65 kiloda dünya 2.'si oldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde 60 ülkeden 3 bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 7. Uluslararası Açık Türkiye Kick Boks Kupası tamamlandı. Organizasyonda Elazığ adına ringe çıkan sporcular arasında yer alan Ömer Alan Spor Kulübü 65 kilo sporcusu Deniz Şengür gençler low kick kategorisinde dünya 2.'si oldu. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ömer Alan Kick Boks Türkiye Elazığ Spor Haberler

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