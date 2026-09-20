Deniz Öncü, Moto2 Avusturya Grand Prix'sini 9. sırada tamamladı

Deniz Öncü, Moto2 Avusturya Grand Prix'sini 9. sırada tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Avusturya'da koşulan 15. ayağını 9. sırada tamamladı. ELF Marc VDS Takımı adına Red Bull Ring'de mücadele eden Öncü, 12. sıradan başladığı yarışta 9. oldu.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Avusturya'da düzenlenen 15. ayağını 9. sırada tamamladı.
Deniz Öncü'nün ELF Marc VDS Takımı adına mücadele ettiği şampiyonanın Avusturya ayağı, Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirildi.
Moto2 Avusturya Grand Prix'sine 12. sırada başlayan Deniz, yarışı 9. sırada bitirdi.
Organizasyonda İspanyol sürücü Izan Guevara birinci, Çek sürücü Filip Salac ikinci, Kolombiyalı David Alonso ise üçüncü oldu.
Kaynak: AA