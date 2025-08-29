Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sinop'ta Başladı

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı.

Kumkapı mevkisinde organize edilen şampiyonada 24 kulüpten 250 sporcu mücadele ediyor.

Kadın ve erkek sporcular, 19 yaş altı ve büyükler kategorilerinde parkurda hız, güç ve dayanıklılıklarını sergilemek için kürek çekti. Sporcular, ilk gün çeyrek finale yükselebilmek için yapılan eleme yarışlarında 500 metrede mücadele etti.

Takım arkadaşları tarafından kıyıdan desteklenen kürekçileri, sporseverler de ilgiyle izledi.

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Direktörü Baha Er, AA muhabirine, bugün eleme yarışlarıyla başlayan organizasyonun, 31 Ağustos Pazar günü yapılacak finallerle sona ereceğini söyledi.