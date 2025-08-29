Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sinop'ta Başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sinop'ta Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 24 kulüpten 250 sporcunun katılımıyla Sinop'ta başladı. Sporcular, eleme yarışlarında 500 metrede hız ve dayanıklılıklarını sergiliyor.

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı.

Kumkapı mevkisinde organize edilen şampiyonada 24 kulüpten 250 sporcu mücadele ediyor.

Kadın ve erkek sporcular, 19 yaş altı ve büyükler kategorilerinde parkurda hız, güç ve dayanıklılıklarını sergilemek için kürek çekti. Sporcular, ilk gün çeyrek finale yükselebilmek için yapılan eleme yarışlarında 500 metrede mücadele etti.

Takım arkadaşları tarafından kıyıdan desteklenen kürekçileri, sporseverler de ilgiyle izledi.

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Direktörü Baha Er, AA muhabirine, bugün eleme yarışlarıyla başlayan organizasyonun, 31 Ağustos Pazar günü yapılacak finallerle sona ereceğini söyledi.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Spor
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 kilo veren Merve Özbey'den kış hazırlığı! Kavanozlarca domates sosu yaptı

Ünlü şarkıcı mutfağa girdi, marifetini konuşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.