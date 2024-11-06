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Deniz Gül, milli takım tercihini yaptı

Deniz Gül, milli takım tercihini yaptı
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İsveç doğumlu olan ve alt yaş milli takımlarında oynayan Porto'nun Türk forveti Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptı.

Portekiz ekibi Porto'da forma giyen İsveç doğumlu Türk forvet Deniz Gül, milli takım tercihini yaptı. 20 yaşındaki futbolcunun kararını İsveç 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Daniel Backstrom açıkladı.

TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Seçimi merakla beklenen genç golcü, milli takım tercihini İsveç'ten değil, Türkiye'den yana kullandı. İsveç 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Daniel Backstrom, "Deniz'in Türk Milli Takımı'nı temsil etmeyi seçtiğini doğruladığı bir görüşme yaptık. Bu kabul etmemiz gereken bir şey. Üzücü çünkü oynadığımız tüm maçlarda forma giydi. Ancak, Deniz'in kararına saygı duyacağız. Deniz, Türkiye için oynama arzusunu dile getirdi ve öyle de olacak" dedi.

CEYHUN KAZANCI SİNYALİ VERMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, "Bu kadroda sürpriz, özellikle forvette yeni bir isim görecek miyiz?" sorusuna ise, "Bir kardeşimizi inşallah kazandırmak üzereyiz. Evrak ve vatandaşlık işleri uzun sürüyor. Konuştuğumuz oyuncular Türkler ama başka vatandaşlıkları da var. Bizlerle birlikte olsun istiyoruz. Ama kalben de birlikte olsun istiyoruz. Bu bir transfer değil. Gelen oyuncular zaten kalben burada. Hep beraber inşallah bu güzel ortamı yaratmaya devam edeceğiz. Yeni bir kardeşimiz inşallah katılacak" cevabını verdi.

GÖRÜŞMELERİ DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Ceyhun Kazancı, Deniz Gül ile ilgili önceki ay ise, "Deniz Gül ile görüşüyoruz. Değerli, gelecek vadeden bir oyuncu. Mevki olarak da tartışmaların odağında olan bir mevkide, 9 numarada oynuyor. Değerli bir oyuncu. Deniz, teknik ekibimizin de çok incelediği, beğendiği bir oyuncu. Milli formayı giymesini istiyoruz. Hali hazırda İsveç 21 Yaş Altı Takım'ında oynuyor. Kendi gönlü de var, bu işler inşallah son dakikada değişmez. Belli olmaz tabii ki bir takım çalışmalarımız var, evrak işleri var. Sonrasında umuyoruz ki kendisi en yakın zamanda milli formamıza kavuşacak. Sadece Deniz değil, başka oyuncular da var" demişti.

PERFORMANSI

Bu sezon başında Porto'ya transfer olan Deniz Gül ve 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Deniz, Portekiz ekibiyle 5 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 1'inde ilk 11 oynayan 20 yaşındaki forvet, 2 kez gol sevinci yaşadı. Genç yıldız adayı, İsveç alt yaş milli takımlarında oynadığı 8 maçta 2 gol attı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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