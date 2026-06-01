Haberler

Deniz Gül, A Milli Takım'daki 2. golünü attı

Deniz Gül, A Milli Takım'daki 2. golünü attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli futbolcu Deniz Gül, Kuzey Makedonya maçında kafa vuruşuyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 2. golünü attı ve skoru 3-0'a getirdi.

Milli futbolcu Deniz Gül, Kuzey Makedonya müsabakasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 2. golünü attı.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı konuk ederken, ay-yıldızlıların 3. golü Deniz Gül'den geldi. Karşılaşmanın 53. dakikasında Can Uzun'un ceza sahası dışından ortasında ceza sahası içi sol tarafında bulunan Deniz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a getirdi.

21 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 2. golünü kaydetti.

Maça 11'de başlayan Deniz Gül, 62. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı hayvan taşıyan kamyon kaza yaptı, koyunlar telef oldu

Karayolunda kan donduran manzara
Maltepe'de sürücüyü takip edip darbeden saldırganlara rekor ceza

Sürücüyü takip edip darbettiler: Verilen cezayı hiç unutamayacaklar
CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapılan ortak bildiriye 27 milletvekili imza atmadı

CHP'de saflar belli oldu! 27 milletvekili ortak bildiriye imza atmadı
Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor

Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Lewandowski'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama

Türkiye'ye geliyor!
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı