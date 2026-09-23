Deniz Dilek, Ankara Açık'ta 1 numaralı seribaşı Sierra'yı 2-0 yenip son 16'ya çıktı

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Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda milli tenisçilerden Deniz Dilek, turnuvanın 1 numaralı seribaşı Solana Sierra'yı 2-0 yenerek üst tura yükselmeyi başardı.

Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, dün akşam Türk tenisinin genç jenerasyonunda öne çıkan 19 yaşındaki Deniz Dilek ile turnuvanın 1 numaralı seribaşı Solana Sierra arasındaki maç yoğun yağış nedeniyle ertelenmişti.

Bugün Deniz Dilek-Solana Sierra karşılaşması kaldığı yerden devam etti. Deniz Dilek, Solana Sierra'yı 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Organizasyonun son 16 turunda Deniz Dilek, ilk tur mücadelesinde Slovak Katarina Kuzmova'yı 2-1 yenmeyi başaran dünya 447'incisi Çağla Büyükakçay ile karşılaşacak.

Berfu Cengiz çeyrek finale yükseldi

Türk sporcuların karşı karşıya geldiği son 16 turu mücadelesinde tek kadınlar dünya sıralamasında 307. basamakta yer alan Berfu Cengiz ile Ayşegül Mert karşılaştı. Berfu Cengiz, maçı 2-0 kazandı.

Organizasyonda son 16 turunda dünya tekler 216'ncısı Ayla Aksu, Çinli Han Shi ile karşılaştı. Ayla Aksu, maçı 2-1 kaybetti.

Bu sonuçlarla Berfu Cengiz, çeyrek finalde Han Shi ile mücadele edecek.

Çiftlerde son 16 turu heyecanı

Çiftler kategorisinde de son 16 turu karşılaşmaları oynandı.

Fiona Crawley-Jaeda Daniel ikilisi ay-yıldızlı sporculardan Duru Arslan-Sude Ulueren çiftini 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Organizasyon, 27 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA