Türk kökenli hakem Deniz Aytekin, kariyerinin son maçını yönetecek
Türk kökenli hakem Deniz Aytekin, Bayern Münih-Köln maçıyla son kez düdük çalacak. 2008'den bu yana Bundesliga'da 253 maç yöneten Aytekin, üç kez 'Yılın Hakemi' seçildi.
47 yaşındaki hakem, yarın Bayern Münih'in sahasında Köln'ü ağırlayacağı 34. ve son hafta maçında görev yaparak kariyerindeki son karşılaşmasına çıkacak.
Deniz Aytekin, yaptığı açıklamada, emeklilik kararının kendisine hüzün verdiğini belirtti.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı