Türk kökenli hakem Deniz Aytekin, kariyerinin son maçını yönetecek

Türk kökenli hakem Deniz Aytekin, Bayern Münih-Köln maçıyla son kez düdük çalacak. 2008'den bu yana Bundesliga'da 253 maç yöneten Aytekin, üç kez 'Yılın Hakemi' seçildi.

47 yaşındaki hakem, yarın Bayern Münih'in sahasında Köln'ü ağırlayacağı 34. ve son hafta maçında görev yaparak kariyerindeki son karşılaşmasına çıkacak.

Deniz Aytekin, yaptığı açıklamada, emeklilik kararının kendisine hüzün verdiğini belirtti.

2008'den bu yana Bundesliga'da hakemlik yapan Deniz Aytekin, 2019, 2022 ve 2024 yıllarında Almanya'da "Yılın Hakemi" seçildi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

