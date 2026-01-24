Haberler

Denis Makarov Kayseri'ye geldi

Güncelleme:
Süper Lig ekibi Kayserispor, yeni transferi Denis Makarov'u Kayseri'ye getirdi. Tecrübeli futbolcu, Başakşehir maçını tribünden izleyerek takımın heyecanına ortak oldu.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un yeni transferi Denis MAkarov, Kayseri'ye geldi ve Başakşehir maçını tribünden izledi. Sarı-kırmızılı takımın son olarak Dinamo Moskova forması giyen Denis Makarov ile her konuda anlaştı ve oyuncuyu Kayseri'ye getirdi. Kayseri2ye gelen 27 yaşındaki oyuncu Denis Makarov bugün oynanan Kayserispor ile Başakşehir maçını locadan takip etti.

Tecrübeli oyuncu Denis Makarov, Kayserispor ile yarın resmi sözleşmeye imza atacak ve ardından takımla ilk antrenmanına çıkacak. - KAYSERİ

