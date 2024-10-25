Demirci'de Tenis Turnuvası Tamamlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen İbrahim Ethem Akıncı Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi Tenis Turnuvası tamamlandı.

Organizasyona 14 ilden 60 sporcu katıldı.

Turnuvada çift erkekler şampiyonu Süleyman Yıldız - Kutsal Korkmaz, tek erkekler şampiyonu Kutsal Korkmaz, çift kadınlar şampiyonu Serra Hasanbaşoğlu - Ecrin Lal Yavuz, tek kadınlar şampiyonu Ecrin Lal Yavuz oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Yılmaz tarafından verildi.