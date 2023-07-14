Demirci Akıncıları Büyükler Tenis Yaz Kupası Türkiye Serisi Sonuçlandı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Demirci Akıncıları Büyükler Tenis Yaz Kupası Türkiye Serisi müsabakaları Manisa'nın Demirci ilçesinde sona erdi. 13 ilden 65 sporcu mücadele etti ve dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Demirci Kaymakamı Adem Kaya, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, ilçede yapılacak olan Türkiye Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Yarı Final müsabakalarına da değindi.