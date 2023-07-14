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Demir Grup Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarının İlk Etabını Tamamladı

Spor Haberleri

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin yönetimindeki çalışmayla yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. İlk etap çalışmaları 12 gün sürdü ve takım 2 gün izin yapacak. İkinci etap kamp çalışmaları için ise 17 Temmuz'da Erzurum'a gidecekler.

Demir Grup Sivasspor, bugün sabah yaptığı çalışmayla yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor

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