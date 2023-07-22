Demir Grup Sivasspor, Sumgayıt FK'yı 1-0 mağlup etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Erzurum kamp çalışmaları kapsamında Azerbaycan temsilcisi Sumgayıt FK ile oynadığı hazırlık maçından 1-0 galip ayrıldı.

Yeni sezon hazırlarının ikinci etabına Erzurum'da devam eden Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Sumgayıt FK ile karşılaştı. Erzurum Yüksel İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadeleden Demir Grup Sivasspor 1-0 galip ayrıldı. Mücadeleyi hakem Sinan Özcan yönetirken yardımcılıklarını ise Kenan Özcan ile Bülent Korkmaz yaptı. Şahin Berker ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.