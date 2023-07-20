Demir Grup Sivasspor Kamp Çalışmalarını Sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Erzurum'da devam eden kamp çalışmalarını bugün öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına kampın 4'üncü gününde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde öğlen saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, taktik çalışmalar ile kaleli sınırlı alanda oyun oynadı.

Demir Grup Sivasspor, Erzurum'da devam eden kamp çalışmalarını bugün öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına kampın 4'üncü gününde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde öğlen saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, taktik çalışmalar ile kaleli sınırlı alanda oyun oynadı.