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Demir Grup Sivasspor, Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Demir Grup Sivasspor, Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Teknik direktörlük görevine Servet Çetin'in getirilmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayan Sivasspor, transfer için de girişimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede kırmızı-beyazlılar ilk olarak geçen sezon Kayserispor'da forma giyen Emrah Başsan ile anlaşma sağladı. Sivas'a gelen tecrübeli oyuncu ile kulüp tesislerinde Başkan Vekili Bahattin Eken'in de katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Kayserispor forması giyen Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor

Emrah Başsan Servet Çetin Kayserispor Sivasspor Spor Haberler

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