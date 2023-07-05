Demir Grup Sivasspor, Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Teknik direktörlük görevine Servet Çetin'in getirilmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayan Sivasspor, transfer için de girişimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede kırmızı-beyazlılar ilk olarak geçen sezon Kayserispor'da forma giyen Emrah Başsan ile anlaşma sağladı. Sivas'a gelen tecrübeli oyuncu ile kulüp tesislerinde Başkan Vekili Bahattin Eken'in de katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzalandı.