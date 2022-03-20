Demir Grup Sivasspor - Altay: 2-1

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Abdullah Bora Özkara (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar puanını 40'a çıkarırken, konuk ekip Altay ise 29 puanda kaldı.

Karşılaşma 2-1 sona erdi.