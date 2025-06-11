Demir Ege Tıknaz: A Milli Takım'da Olmak Büyük Bir Şans

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A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Demir Ege Tıknaz, Meksika ile oynanan hazırlık maçının ardından takımda yer almanın büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Tıknaz, eksiklerini tespit ederek daha çok çalışacaklarını belirtti.

Milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, A Milli Futbol Takımı kadrosunda yer almasının kendisi için büyük şans olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda tarihinde ilk kez karşılaştığı Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, ABD kampının kendisi için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Burada olmak gerçekten büyük bir şans. Takım içinde tam anlamıyla bir aile ortamı var" ifadelerini kullandı.

"Eksiklerimizi gördük, daha çok çalışacağız"

Meksika'nın güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Tıknaz, "Bu maçı kaybetmiş olabiliriz ama biz bunu kayıp olarak görmüyoruz. Eksiklerimizi net şekilde görme imkanı bulduk. Şimdi bu eksikleri kapatmak için daha çok çalışacağız" diye konuştu.

"Üst düzey oyuncularla aynı takımda olmak motive edici"

A Milli Takım'daki deneyimi hakkında da konuşan 20 yaşındaki futbolcu, "Çok üst düzey oyuncularla aynı takımda olmak, hem bir okul hem de büyük bir motivasyon kaynağı. Elimden gelenin en iyisini yaparak hocamızın güvenini kazanmak istiyorum" şeklinde konuştu. - KUZEY CAROLINA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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