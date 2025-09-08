Geride bıraktığımız yıllarda Süper Lig devi Beşiktaş forması giyen İngiliz orta saha Dele Alli, İngiltere'ye geri dönüyor.

İNGİLTERE'YE DÖNÜYOR

Premier League'de bir döneme damga vuran Dele Alli, Serie A ekibi Como'dan ayrıldıktan sonra boşta kalmıştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 29 yaşındaki orta saha, yeniden İngiltere'de forma giyecek. Haberde, birçok Premier Lig'e yükselmek isteyen Championship takımlarının devreye girdiği ve Dele Alli'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Yıldız oyuncunun bu takımlardan birine imza atacağı aktarıldı.

COMO PERFORMANSI KABUS GİBİ

Yaz aylarında Como'ya transfer olan İngiliz oyuncu, burada yalnızca 1 maçta forma giyebildi. Oynadığı tek maçta 10 dakika sahada kalan Dele Alli, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.