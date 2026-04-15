Okçulukta GKV'li Defne Memiş Türkiye finallerinde

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Defne Memiş, Küçük Kızlar Okçuluk müsabakalarını 3'üncü olarak tamamlayarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Okul Sporları tarafından düzenlenen Küçük Kızlar Okçuluk müsabakalarını Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Defne Memiş il 3'üncüsü olarak tamamlayarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Başarılı sporcuyu kutlayan GKV Özel Okulları Genel Fevzi Gürsel "Bu başarıda emeği geçen öğrencimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder, öğrencilerimizin bundan sonraki spor ve eğitim-öğretim hayatlarında başarılarının devamını dileriz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı