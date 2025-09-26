Haberler

Defne Kurt tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü altın madalya

Defne Kurt tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü altın madalya
Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 100m serbest stil S10 kategorisinde temsil eden Defne Kurt, 59.08'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak beşinci günde dördüncü altın madalyasını kazandı.

Milli Paralimpik Yüzücü Defne Kurt, Singapur'da devam eden Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda tarih yazmaya devam ediyor.

5 GÜNDE 4'NCÜ ALTIN MADALYA

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 100m serbest stil S10 kategorisinde temsil eden Defne Kurt, 59.08'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak dördüncü altın madalyasını kazandı.

TARİHTE BİR İLKİ BAŞARDI

Şampiyonada daha önce 50m serbest stil, 100m kelebek ve 200m bireysel karışıkta üç altın madalya kazanan Defne Kurt, dördüncü zaferiyle tarihte bunu başaran ilk sporcumuz oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Singapur'da düzenlenen 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli yüzücü Defne Kurt için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 200 metre bireysel karışık ve 100 metre serbest stilde kazandığı 4 altın madalya ile tarihi başarı elde ederek ülkemizi gururlandıran milli sporcumuz Defne Kurt'u kutluyorum. Defne, şampiyona boyunca kazandığı madalyalar ve kırdığı rekorlarla bizlere büyük mutluluk yaşattı. Defne Kurt'un elde ettiği tarihi başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Milli yüzücümüzün başarılarının devamını diliyorum."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
