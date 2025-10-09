Defne Kurt'tan Tarihi Başarı: 5 Altın Madalya

DÜNYA Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen milli yüzücü Defne Kurt, mezunu olduğu Yeditepe Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, "Ülkemiz adına, Türklük adına ve tabii ki üniversitemiz adına çok mutluyuz. Başarılarla dolu bir zincirin takdimi için bir aradayız. Sporcuların yarıştığı dünya çapında bir su sporları organizasyonunda, bir Türk kızı, bizim öğrencimiz, Defne Kurt beş branşta altın madalya kazandı. Bu büyük bir gurur" dedi.

Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen milli yüzücü Defne Kurt, mezunu olduğu ve aynı zamanda yüksek lisans eğitimine bu yıl başlayacağı Yeditepe Üniversitesi'nde çiçeklerle karşılandı. Psikoloji Bölümü mezunu olan Kurt, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman tarafından ağırlandı.

BAŞARISIYLA GENÇLERE İLHAM OLDU

Rektörlük binası önünde düzenlenen sürpriz kutlama töreninde öğrencilerin tezahüratlarıyla karşılanan milli sporcu, başarısıyla gençlere ilham kaynağı oldu. Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 farklı kategoride altın madalya kazanarak bir dünya şampiyonasında 5 kez altın madalya alan ilk Türk sporcu olmuştu.

Basın toplantısında konuşan Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, "Ülkemiz adına, Türklük adına ve tabii ki üniversitemiz adına çok mutluyuz. Sporcuların yarıştığı dünya çapında bir su sporları organizasyonunda, bir Türk kızı, bizim öğrencimiz, Defne Kurt beş branşta altın madalya kazandı. Bu büyük bir gurur. Bu başarıyı insanlarımızla paylaşmak, onların da bu evlatlarımızla gurur duymasını istedik. Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim.' demiş. Bu gençler hem üniversitemizin zeki ve akıllı öğrencileri hem de ahlaklı ve çevik sporcular. Bunu başarılarıyla bir kez daha gösterdiler" dedi.

'ÜÇ ALTIN MADALYA HEDEFİYLE GİTMİŞTİM AMA BEŞ ALTINLA DÖNDÜM'

Milli Sporcu Defne Kurt da yüzme şampiyonasında elde ettiği başarı sonrası duygularını şöyle anlattı:

"Bu sene Dünya Şampiyonası Singapur'daydı. Benim için inanılmaz heyecanlı ama bir o kadar da stresli bir yarıştı. Beş branşta yarıştım. Yedi gün boyunca oldukça yoğun bir tempo geçirdim. Sabah akşam yarışlarım vardı. Seçmeler ve finaller ayrı ayrı yapılıyordu, bu yüzden hem fiziksel hem de zihinsel olarak gerçekten çok zorlandım. İlk gün, 50 metre serbest branşında madalyamı aldıktan sonra bir şeyleri başardığımı ve daha fazlasının geleceğini hissettim. 'Dört yarışım daha var, neden dört altın daha olmasın?' dedim kendi kendime. Madalyaların rengi ve desenleri de çok güzeldi. İkinci yarışımda ikinci altınımı aldıktan sonra, yapabileceklerime ben bile inanamadım. Dünya şampiyonasına üç altın madalya hedefiyle gitmiştim ama beş altınla döndüm. Sabah akşam sadece yarışları düşündüm. Suya girerken kaç defa su altı yapacağımı, kulaçlarımı nasıl atacağımı, bitirişimi nasıl yapacağımı, deparı nasıl atlayacağımı hep planladım. Gerçekten zor ve yorucu bir süreçti."

'HAYALLERİNİZE SARILIN, ASLA VAZGEÇMEYİN'

"Her altın madalya kazandığımda, gece madalyalarımı yanıma alıp öyle uyuyordum" diyen Kurt, "Beş altın madalya sahibi olmak inanılmaz bir mutluluk, kelimelerle tarif edilemez bir duygu. Dokuz yaşımdan beri bunun hayalini kuruyorum. Her doğum günümde, pastamı üflerken dünya şampiyonu olmayı dilemişimdir. Şimdi o küçük kız, hayalini gerçekleştirdi ve çok mutlu. Aynı zamanda ülkemi ve okulumu yurt dışında bu kadar güzel temsil ettiğim için de büyük bir gurur duyuyorum. İnancını kaybeden, ışığını yitiren tüm gençlere ve küçük kardeşlerime örnek olmak istiyorum. Eğer isterseniz başarabilirsiniz. Önemli olan kendinize inanmak. Ben inandım ve başardım. Hayallerinize sarılın, asla vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.