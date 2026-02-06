Defne Kurt: '5 altın madalya aldığım için inanılmaz mutluyum'

Milli para yüzücü Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandığı için inanılmaz mutlu olduğunu söyledi.

Milli para yüzücü Defne Kurt, Brand&Sport Summit etkinliğinde basın mensuplarına konuştu. Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çok heyecanlı geçtiğini söyleyen Kurt, "5 yarışım vardı. 5'ini de almayı beklemiyordum. 2, 3 derken 5'ini de alacağımı hissettim. Benim için inanılmaz heyecanlı ve zordu. Motivasyonumu, zihnimi çok zor şartlarda yönettiğim bir süreçti. Hatırladıkça hala heyecanlanıyorum. 5 altın madalya aldığım için inanılmaz mutluyum. Çocukluktan beri hayalim, dünya şampiyonu olmaktı. Bunu gerçekleştirdim. Tamamlanmış hissediyorum ama hala başarıya açım" diye konuştu.

Hedeflerinden de bahseden Defne Kurt, "2026'da da şu an en yakın temmuz ayında Avrupa Şampiyonası var. Tam yeri belli değil. Orada da girebildiğim kadar yarışa girip, altın madalya istiyorum. Uzun vadeli olarak da 2028 Olimpiyatları'nda girebildiğim kadar yarışa girip altın madalya istiyorum. Motivasyonumuz koruyarak devam ediyorum. Yaptığım başarıdan dolayı rahata kavuşmayarak aynı disiplinle devam ediyorum. Öyle olması gerek zaten. 'Başarıyı yapın unutun' derler. Unutuyorum, bir sonraki başarılara odaklanıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL