De Bruyne takımını resmen sırtladı! Belçikalı 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihinin en erken hat-trick yapan üçüncü oyuncusu oldu - Haberler

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De Bruyne takımını resmen sırtladı! Belçikalı 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihinin en erken hat-trick yapan üçüncü oyuncusu oldu

Haberler.com - Bilsay Özer - Spor
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Manchester City, Kevin De Bruyne'nin yıldızlaştığı maçta Wolverhampton'ı deplasmanda 5-1 mağlup etti. Manchester ekibinin 4 golü Kevin De Bruyne'dan gelirken diğer golü Raheem Sterling attı. Öte yandan 24 dakikada attığı attığı 3 golle tarihe geçen Kevin, Premier Lig tarihinde en erken üçüncü hat-trick yapan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta erteleme maçında Wolverhampton lider Manchester City'yi ağırladı. Maçı 5-1 kazanan City'de ise Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne adeta şov yaptı. 90 dakika sonucunda 4 gol atan Bruyne eleştirmenler ve taraftardan tam puan aldı.

LİG TARİHİNE GEÇTİ

24 dakikada attığı 3 golle beraber Kevin, Premier Lig tarihinin en erken üçüncü hat-trick'ini yaptı. Ayrıca Belçikalı yıldız, Frank Lampard ve Georginio Wijnaldum'un ardından Premier Lig'de bir maçta 4 gol atan üçüncü orta saha oyuncusu unvanını elde etti.

De Bruyne takımını resmen sırtladı! Belçikalı 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihinin en erken hat-trick yapan üçüncü oyuncusu oldu

LİVERPOOL CİTY'NİN ENSESİNDE

Kevin De Bruyne'nin yıldızlaştığı maçı 5-1 kazanan Manchester City, Liverpool ile arasında olan puan farkını 3'e çıkardı. Manchester City, ligin 37. haftasında deplasmanda West Ham United'a konuk olacak. Wolverhampton ise ligden düşmesi kesinleşen Norwich City ile karşılaşacak.

Haberler.com / Bilsay Özer - Spor

Kevin de Bruyne, Premier Lig, Manchester, Liverpool, Spor, Haberler

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