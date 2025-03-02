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Davinson Sanchez Kasımpaşa Maçında 3. Golünü Attı

Davinson Sanchez Kasımpaşa Maçında 3. Golünü Attı
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Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, Kasımpaşa ile oynanan maçta etkileyici bir performans sergileyerek ligdeki 3. golünü attı. Müsabakanın 69. dakikasında attığı kafa golü, maçın skorunu 2-2 yaptı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, Kasımpaşa maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez attı. Müsabakanın 69. dakikasında Gabriel Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kale önünde bulunan Sanchez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-2 oldu.

28 yaşındaki futbolcu, ligde Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarından sonra 3. golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Davinson Sanchez, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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