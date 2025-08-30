Davinson Sanchez, Galatasaray'a Tarihi Golle Katkıda Bulundu

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor maçı itibarıyla bu sezonki ilk Süper Lig golünü attı. Bu gol, aynı zamanda Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki 4000. golü oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede Davinson Sanchez de bu sezonki ilk golünü attı. 20. dakikada Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Davinson Sanchez, kafayla topu ağlara yolladı. Sanchez'in kaydettiği bu gol aynı zamanda Galatasaray'ın Süper Lig'deki 4000. golü oldu.

29 yaşındaki futbolcu, mücadelede 90. dakika sahada kaldı.

Sanchez, ligdeki son golünü geçtiğimiz sezonun 32. haftasında 18 Nisan'da oynanan Bodrum FK maçında kaydetmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
