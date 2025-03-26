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Taraftarlar endişeli! Davinson Sanchez'e derbi öncesi büyük şok

Taraftarlar endişeli! Davinson Sanchez'e derbi öncesi büyük şok
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Galatasaraylı Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği merak konusu. Brezilya maçında kafasına darbe alarak bilinç kaybı yaşayan Kolombiyalı stoperin durumu, beyin cerrahları ve nörologlardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek. Karar, derbiye çıkıp çıkamayacağını belirleyecek.

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

DURUMU BELLİ DEĞİL

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta kafasına darbe alarak bilinç kaybı yaşayan Sanchez, Paraguay karşılaşmasında kadroya alınmadı. Yıldız futbolcunun son durumu, beyin cerrahları ve nörologlardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek.

Bu incelemelerin ardından sağlık ekibi, Sanchez'in Beşiktaş derbisinde oynayıp oynayamayacağına karar verecek. Teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray teknik ekibi, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Sanchez'in derbiye yetişmesini umutla bekliyor.

Davinson Sanchez'e derbi öncesi büyük şok: İstese bile oynayamayabilir

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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