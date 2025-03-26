Taraftarlar endişeli! Davinson Sanchez'e derbi öncesi büyük şok
Galatasaraylı Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği merak konusu. Brezilya maçında kafasına darbe alarak bilinç kaybı yaşayan Kolombiyalı stoperin durumu, beyin cerrahları ve nörologlardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek. Karar, derbiye çıkıp çıkamayacağını belirleyecek.
Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.
DURUMU BELLİ DEĞİL
Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta kafasına darbe alarak bilinç kaybı yaşayan Sanchez, Paraguay karşılaşmasında kadroya alınmadı. Yıldız futbolcunun son durumu, beyin cerrahları ve nörologlardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek.
Bu incelemelerin ardından sağlık ekibi, Sanchez'in Beşiktaş derbisinde oynayıp oynayamayacağına karar verecek. Teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray teknik ekibi, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Sanchez'in derbiye yetişmesini umutla bekliyor.