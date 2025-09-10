Haberler

Davinson Sanchez 6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı

Davinson Sanchez 6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı
Güncelleme:
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Venezuela ile Kolombiya karşılaştı. 6-3 Kolombiya'nın kazandığı maçta Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez, alışılmışın dışında bir mevkide oynarken çarpıcı yorumlara neden oldu.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri mücadelesinde Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya deplasmanda Venezuela ile kozlarını paylaştı.

DAVINSON KRİZE NEDEN OLDU

Dokuz golün atıldığı mücadelede Davinson Sanchez, 90 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini, 3. dakikada Segovia, 12. dakikada Martinez ve 76. dakikada Rondon kaydetti. Kolombiya'nın gollerini ise; 10. dakikada Yerry Mina, 42, 50, 59 ve 67. dakikalarda Suarez, 78. dakikada Cordoba attı.

OKAN BURUK'UN DEDİĞİ OLDU

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir TV programında sol stoper transferi yapılmamasını Davinson Sanchez'in gerektiği zaman sol stoper oynayabilmesi olarak göstermiş, ancak taraftarlardan tepki almıştı.

Dün gece Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Davinson Sanchez'i Yerry Mina'nın yanında sol stoperde oynattı. Bir kısım Kolombiyalı taraftar Davinson'u eleştirse de kimi taraftarlar ise buna karşı çıktı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
