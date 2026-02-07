Darwin Nunez'in neden Fenerbahçe'ye transfer olmadığı ortaya çıktı

Ara transfer döneminin son saatlerinde Fenerbahçe taraftarının beklediği santrfor hamlesi gelmedi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Darwin Nunez transferinin neden gerçekleşmediği netlik kazandı.

VERGİ ENGELİ TRANSFERİ DURDURDU

Transfer döneminde Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez için girişimlerde bulunan Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcunun karşılaştığı vergi engeli nedeniyle geri adım attığı öğrenildi. Nunez'in Suudi Arabistan'dan belirli bir süreyi tamamlamadan ayrılması halinde yüksek miktarda vergi ödemek zorunda kalacağı belirtildi. Al-Hilal'in oyuncuyu kiralama bedeli talep etmeden göndermeye hazır olduğu ifade edilirken, Fenerbahçe yönetiminin bu vergi yükünü üstlenmek istemediği aktarıldı.

BROBBEY İÇİN ENGEL BU KEZ KULÜBÜNDEN GELDİ

Darwin Nunez transferinin gerçekleşmemesinin ardından sarı-lacivertliler, Sunderland forması giyen Brian Brobbey için temaslarda bulundu. Ancak İngiliz kulübü, devre arasında oyuncusunu bırakmayı düşünmediğini bildirerek teklifi geri çevirdi.

SANTRFORDA GEÇİCİ ÇÖZÜM TALISCA

Fenerbahçe'de yeni transfer Sidiki Cherif'in sakatlığının devam etmesi nedeniyle, genç oyuncu sahalara dönene kadar santrfor pozisyonunda Anderson Talisca'nın görev yapacağı öğrenildi.