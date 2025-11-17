Darüşşafaka Lassa, Pizzabulls Cedi Osman'ı Mağlup Etti
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Darüşşafaka Lassa, Pizzabulls Cedi Osman Basketbol takımını 96-83 yenerek 10. hafta maçlarını tamamladı. Çayırova Belediyespor ise ligde 10'da 10 yaparak liderliğini sürdürüyor.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında bir maç yapıldı.
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan maçta Darüşşafaka Lassa, Pizzabulls Cedi Osman Basketbol'u 96-83 mağlup etti.
Ligin 10. haftası, 2 Aralık'ta oynanacak iLab Basketbol-MKE Ankaragücü Basketbol mücadelesi dışında tamamlandı.
Ligde 10'da 10 yapan Çayırova Belediyespor, liderliğini sürdürdü.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor