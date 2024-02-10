Darüşşafaka Lassa, Pınar Karşıyaka'yı 98-86 yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 98-86 yendi. Müsabakanın başında Woodard'la 12 sayı bulan konuk ekip, ilk 5 dakikayı 16-8 üstün geçti. Pınar Karşıyaka'nın etkili savunmayla 7. dakikada 20-20 eşitliği sağladığı periyotta son bölümde Timma ve Enes Berkay'la 3 sayılık basketler bulan Darüşşafaka Lassa periyodu 30-25 önde bitirdi.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Polat Parlak
Pınar Karşıyaka : Kenan Sipahi 16, Jaylon Brown 15, Hilliard 3, Vitto Brown 15, Furkan Haltalı 2, Carey 14, McCollum 15, Thomas Akyazılı 2, Mert Celep 2, Hakan Sayılı 2
???????Darüşşafaka Lassa : Woodard 26, Adams 6, Rahkman 19, Berk Demir, Muhsin Yaşar 12, Tolga Kay 3, Enes Berkay Taşkıran 14, Can Korkmaz 2, Timma 14, Cartlon 2
1. periyot: 25-30
Devre: 46-45
3. periyot: 61-69
5 faulle çıkan: 39.25 Kenan Sipahi ( Pınar Karşıyaka )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 98-86 yendi.
Müsabakanın başında Woodard'la 12 sayı bulan konuk ekip, ilk 5 dakikayı 16-8 üstün geçti. Pınar Karşıyaka'nın etkili savunmayla 7. dakikada 20-20 eşitliği sağladığı periyotta son bölümde Timma ve Enes Berkay'la 3 sayılık basketler bulan Darüşşafaka Lassa periyodu 30-25 önde bitirdi.
İkinci periyodun başında aradaki farkı 6 sayıya çıkaran (36-30) rakibi karşısında 7-0'lık seriyle 37-36 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, son dakikaya da 46-43 önde girdi. Ev sahibi ekip soyunma odasına 46-45 üstün gitti.
Üçüncü periyotta Woodard ve Adams'la 3 sayılık basketler bulan Darüşşafaka Lassa, 25. dakikayı 55-52 önde geçti. Son bölümde aradaki farkı açan konuk takım periyodu 8 sayı farkla 69-61 önde bitirdi.
Son periyotta ilk 3 dakikalık bölümde farkı 16 sayıya kadar çıkaran (81-65) Darüşşafaka Lassa, son 3 dakikaya da 89-78 üstün girdi. Darüşşafaka Lassa müsabakadan 98-86 galip ayrıldı.