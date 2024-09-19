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Darıca'da Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Başladı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spora olan katkılara vurgu yaptı. 28 takım ve 120 sporcunun katılımı ile bugünden itibaren iki gün boyunca İzmit Körfezi'nde yarışmalar gerçekleştirilecek.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Cevher Dudayev Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçelerinde ilk defa böyle bir organizasyon düzenlemenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, sporculara başarılar diledi.

İzmit Körfezi'ndeki çalışmalar sayesinde denizde canlı popülasyonunun arttığına dikkati çeken Bıyık, buranın su sporlarına ev sahipliği yapmaya başladığını kaydetti.

Törende şampiyonaya katılan 28 takım ve 120 sporcu sırayla tanıtıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir ile Darıca belediyelerinin katkılarıyla balıkçı barınağı ve marinada düzenlenen şampiyonada yarışlara yarın başlanacak.

Sporcular, Türkiye şampiyonu olmak ve milli takıma girebilmek için zıpkınlarıyla İzmit Körfezi'nde iki gün boyunca balık tutacak.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödül verilecek.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Spor

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