Darende'de Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlamaları Uçurtma Şenliğiyle Taçlandırıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen uçurtma şenliği büyük ilgi gördü. İlçe stadında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, aileleriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde uçurtma uçurdu. Kaymakam ve diğer kurum amirleri de etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte keyifli vakit geçirdi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 Öğrenci ile 100 Uçurtma Şenliği" sloganıyla organize edilen etkinlik için öğrenciler, aileleriyle birlikte ilçe stadında bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuklar, marş ve şarkılar söyledi, ardından da uçurtma uçurdu.

Etkinliğe katılan Kaymakam Şeref Gülyer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, İlçe Gençlik Spor Müdür Mithat Böke ve beraberindeki kurum amirleri, öğrencilerle birlikte uçurtma uçurarak keyifli vakit geçirdi.

Çocukların uçurtmasını uçurmaya yardım eden Kaymakam Gülyer, her Türk vatandaşı gibi Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Etkinlik, öğrencilerin ay yıldızlı balonları uçurmasıyla sona erdi.