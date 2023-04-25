Darbe üstüne darbe yiyorlar! UEFA'dan dünya devine ağır ceza: Avrupa kupalarından men ediliyor

UEFA, Finansal Fair Play kurallarına uymadığı için 15 puanını sildiği ve daha sonra puanları geri iade ettiği Juventus'u şimdi de Avrupa kupalarından men etmeye hazırlanıyor.

Bir sonraki duruşmaya kadar silinen 15 puanını geri alan İtalyan devi Juventus'a UEFA tarafından yeni bir yaptırım daha uygulanabilir.

15 PUAN İADE EDİLDİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Juventus'un FFP kurallarına uymadığı için UEFA tarafından yaptırımlara maruz kalacağı iddia edildi. İtalyan basını, Torino yönetiminin denetçilere, hissedarlara ve UEFA'ya yanlış bilançolar ilettiğini öne sürdü. Bu sebeple Serie A'da 15 puan silme cezası alan Juventus'un bir sonraki duruşmaya kadar bu puanları iade edilmişti.

AVRUPA'DAN MEN EDİLEBİLİRLER

İtalyan spor mahkemesi, bu olayı Temmuz ayının sonuna kadar karara bağlamazsa Torino ekibinin kaderini UEFA komitesi belirleyecek. Siyah-beyazlıların FFP kurallarını çiğnediği sonucuna varılırsa, kulüp UEFA mülakatlarının hepsinden men edilecek.

NE OLMUŞTU?

İtalyan devi Juventus, UEFA'ya yanlış bilançolar ilettiği gerekçesiyle Serie A'da 15 puan silme cezası almıştı. Ardından siyah-beyazlıların geçtiğimiz günlerde bir sonraki duruşmaya kadar 15 puanı iade edilmişti.