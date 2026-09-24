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Danimarkalı taç uzmanı Gronnemark, Pendikspor'a Bolu kampında özel eğitim verecek.

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Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, milli maçlar nedeniyle verilen arada Bolu kampında taç atışları konusunda eğitim alacak. Danimarkalı taç antrenörü Thomas Gronnemark, futbolculara ve teknik ekibe taç atışlarının hücum ve savunma yönleri üzerine eğitim verecek.

Taç atışları konusunda uzman antrenör Thomas Gronnemark, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a Bolu kampında eğitim verecek.

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Bolu'da kamp yapan Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, taç atışları konusunda eğitim alacak.

Danimarkalı dünyaca ünlü taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark, kampta futbolculara ve teknik ekibe, taç atışlarının hücum ve savunma yönleri üzerine özel eğitimler verecek. Pendikspor, Gronnemark'ın katılımıyla bu alandaki çalışmalarını daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Thomas Gronnemark, Avrupa ve dünya futbolunun birçok önemli kulübüne danışmanlık veriyor. Kariyerinde 2018-2023 yılları arasında Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'da taç atışı antrenörü olarak görev yapan Gronnemark, 2025-2026 sezonunda da Mikel Arteta ile birlikte Arsenal'de çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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