Üye Girişi
Haberler

Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i Uzatmada Yendi

Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i Uzatmada Yendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, normal süresi 68-68 biten maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring'i uzatmada 78-72'lik skorla mağlup etti.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün, Kemal Vural

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Selin Rachel Gül, Simge Tokmak, Sude Yılmaz 8, Ayşegül Günay Aladağ 12, Ayşe Cora 4, Jisu Park 10, Derin Erdoğan 14, Holingsvorth 4, Meltem Yıldızhan 8, Fraser 12

Danilo's Pizza Bursa Ant Spor: Henderson 21, Ferda Yıldız 3, Sümeyye Özcan 4, Gizem Uca 8, Hande Çelebi 5, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül 2, Yağmur Bul 5, Louis 15, Mompremier 4, Palenikova 11, Aysude Torcu

1. Periyot: 11-20

Devre: 35-35

3. Periyot: 53-50

Normal süre: 68-68

Beş faulle çıkan: 35.53 Selin Rachel Gül ( Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, normal süresi 68-68 biten maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring'i uzatmada 78-72 yendi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor

Galatasaray Maç Sonucu Basketbol Turnuva kayseri Erciyes Bursa Kadın Spor

Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan gelen ilk görüntüler vahim

İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan ilk görüntüler vahim

 İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke puanı sıralaması 2024-2025! GÜNCEL UEFA ülkeler sıralaması Fenerbahçe, Galatasaray'ı neden şikayet etti, hangi kurumlara şikayet etti? Alan final mi yapıyor? ATV Alan bitti mi? 18-19 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 18-19 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Telsiz patlar mı? Telsiz patlaması nedir? Uçakta kavga çıkaran adam kim, tutuklandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Eylül İnegöl, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Histopatoloji nedir? Histopatoloji neden yapılır? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Kartal, Sultangazi, Başakşehir, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });