Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

CHP'li belediyeye operasyon! 12 kişi için gözaltı kararı
Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'den umutlandıran haber

Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'den haber var
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
CHP kurultayına iptal davası bugün! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

CHP'de kritik gün geldi çattı! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

Dallas Mavericks ve Miami Heat, Play-in Maçlarını Kazandı

Dallas Mavericks ve Miami Heat, Play-in Maçlarını Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA'de play-in maçlarında Dallas Mavericks, Sacramento Kings'i 120-106 yenerek play-off umutlarını sürdürdü. Miami Heat ise Chicago Bulls'u 109-90 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İki takım da play-off'a kalmak için bir sonraki maçlarına çıkacak.

NBA'de play-in maçında Dallas Mavericks deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings'i 120-106'lık skorla mağlup etti. Dallas, play-in ikinci maçında Memphis Grizzlies ile play-off'a kalmak için mücadele edecek.

NBA'de heyecan play-in karşılaşmalarıyla devam etti. Doğu Konferansı'nda Miami Heat, United Center'da oynadığı Chicago Bulls'u 109-90'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla bir üst tura yükselen Miami, play-in ikinci maçında Atlanta Hawks ile karşı karşıya gelecek. Miami'de Tyler Herro 38 sayıyla ön plana çıkarken, Andrew Wiggins 20 sayı ve Bam Adebayo ile Davion Mitchell da 15'er sayıyla oynayarak katkı verdi. Chicago'da ise Joshua Giddey 25 say, 10 ribaund ile double double yaparken, Coby White da 17 sayıyla oynadı.

Dallas play-off iddiasını sürdürdü

Batı Konferansı'nda ise Dallas Mavericks, Golden 1 Center'da mücadele ettiği Sacramento Kings'i 120-106'lık skorla yendi. Dallas, play-off'a kalmak için Memphis Grizzlies ile karşılaşacak. Anthony Davis 27 sayı ve Klay Thompson da 23 sayıyla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Sacramento'da ise DeMar DeRozan 33 sayı, Zach LaVine 20 sayı ve Domantas Sabonis de 11 sayı, 13 ribaund ile katkı verse de mağlubiyeti önleyemedi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.