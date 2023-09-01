Dalaman Atletikspor Futbolcusu Fenerbahçe'ye Transfer Oldu

Dalaman Atletikspor'un 12 yaşındaki futbolcusu Vedat Turgut, Denizli'de yapılan futbol şenliğinde Fenerbahçe futbolcu izleme komitesi tarafından beğenilerek İstanbul'a götürüldü. Vedat Turgut, ailesi ve hocasıyla birlikte Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Dalaman Atletikspor'un 12 yaşındaki futbolcusu Vedat Turgut, Denizli'de yapılan şenlikte Fenerbahçe futbolcu izleme komitesi tarafından beğenilerek İstanbul'a götürüldü.

22-24 Ağustos tarihlerinde TÜFAD Denizli Şubesi öncülüğünde Denizli'de yapılan 'Birlikte Güçlüyüz Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği'nde 2011 Doğumlu Dalaman Atletikspor takımından Muğla karması futbolcusu Vedat Turgut, Fenerbahçe futbolcu izleme ekibi tarafından ailesi ve hocası ile İstanbul'a götürülerek kendisini Fenerbahçe'li yapan imza atıldı.

TÜFAD Muğla Şube başkanı Alaaddin Naganlu, "Denizli'de gerçekleştirilen Birlikte Güçlüyüz Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği'nde Muğla karmasında yer alan Vedat Turgut Fenerbahçe Futbolcu izleme komitesi tarafından beğenilerek aile ile birlikte İstanbul'a gitti ve Fenerbahçe ile sözleşme imzandı. Vedat'a bu uzun ve gururlu yolculukta başarılar diler, ailesini ve antrenörü üyemiz Mete Akar'ı tebrik ediyorum" dedi. - MUĞLA