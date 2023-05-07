Dakikalarca incelendi! Ünlü hakemden Fenerbahçe'ye verilen penaltı için olay yorum

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçının 20. dakikasında kazandığı penaltı, uzun süren incelemenin ardından verildi. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, pozisyonun penaltı olduğunu ancak öncesinde Fenerbahçeli Samet'in faul yaptığını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 20. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle maçta öne geçti.

YOĞUN İTİRAZ

Maçın 16. ceza sahasında yaşanan karambolde Giresunsporlu Arias, topu uzaklaştırdı. Fenerbahçeli futbolcular Arias'ın elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle hakeme itiraza gitti.

VAR'DAN ONAY GELDİ

Uzun süren VAR incelemesinin ardından hakem pozisyonu izledi ve penaltı kararı çıktı. Fenerbahçe, 20. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle maçta öne geçti.

"KARAR DOĞRU AMA ÖNCESİNDE FAUL VAR"

Eski hakem ve yorumcu Deniz Ateş Bitnel bu pozisyonla ilgili, "Evet Arias'ın el ile müdahalesi var topa fakat onu çekerek bu hamleyi yapmasına sebep olan oyuncu Samet! Penaltıdan önce faul var..." değerlendirmesinde bulundu.