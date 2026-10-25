Dakar Rallisi 2027'de Suudi Arabistan'da koşulmayacak, 50'ncisi 2028'de düzenlenecek

Dakar Rallisi 2027'de Suudi Arabistan'da koşulmayacak, 50'ncisi 2028'de düzenlenecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2027 Dakar Rallisi, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle Suudi Arabistan'da yapılmayacak. 1-15 Ocak 2027 için planlanan etkinlik ilerleyen bir tarihte duyurulacak başka bir lokasyonda gerçekleşecek; Suudi Arabistan 2028'de 50. Dakar Rallisi'ne ev sahipliği yapacak.
2027 Dakar Rallisi, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmeyecek.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 1-15 Ocak 2027 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan etkinliğin ilerleyen bir tarihte duyurulacak başka bir lokasyonda gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın 2028 yılında 50. düzenlenecek Dakar Rallisi'ne ev sahipliği yapacağı aktarıldı.
Kaynak: AA