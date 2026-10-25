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Dakar Rallisi 2027'de Suudi Arabistan'da koşulmayacak, 50'ncisi 2028'de düzenlenecek

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2027 Dakar Rallisi, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle Suudi Arabistan'da yapılmayacak. 1-15 Ocak 2027 için planlanan etkinlik ilerleyen bir tarihte duyurulacak başka bir lokasyonda gerçekleşecek; Suudi Arabistan 2028'de 50. Dakar Rallisi'ne ev sahipliği yapacak.

2027 Dakar Rallisi, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmeyecek.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 1-15 Ocak 2027 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan etkinliğin ilerleyen bir tarihte duyurulacak başka bir lokasyonda gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın 2028 yılında 50. düzenlenecek Dakar Rallisi'ne ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

Kaynak: AA
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